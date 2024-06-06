"АвтоВАЗ" интегрирует операционную систему "Аврора" в российские автомобили

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ", ПАО "Ростелеком" и "Итэлма" (производитель электронных компонентов) создадут новую цифровую экосистему для автомобилей на базе российской операционной системы "Аврора". Соответствующее соглашение стороны подписали "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Соглашение предусматривает совместную разработку, тестирование, внедрение и развитие операционной системы "Аврора" (принадлежит "Ростелекому") для мультимедийных устройств автомобиля, механизмов автопилотирования, систем подключенного автомобиля, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных для совершенствования продукции "АвтоВАЗ". Также сотрудничество подразумевает создание цифровых продуктов под брендом Lada, объединенных в единую цифровую экосистему.

Интеллектуальные транспортные системы, внедряемые группой "Ростелеком", будут взаимодействовать с автомобилями Lada через компоненты производства НПП "Итэлма", уточняется в сообщении.

"Мы нацелены на то, чтобы использование отечественной операционной системы "Аврора" обеспечивало комфорт и интеллектуальную поддержку для водителей, гарантируя высокий уровень безопасности автомобилей. Все три участника соглашения, каждый по своему направлению, активно работают над импортозамещением. Объединяя усилия компаний из разных отраслей, мы можем эффективнее и быстрее двигаться к обеспечению технологического суверенитета страны в целом", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.