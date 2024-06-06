Чернышенко призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в туризм в России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы заинтересованы в реализации проектов в России, поскольку в последние годы среди российских туристов растет спрос на путешествия по стране, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Раньше наш турист ежегодно вывозил, по разным оценкам, от 30 до 50 млрд долларов за рубеж, а там, в свою очередь, появилось огромное количество отелей, построенных на деньги наших граждан и туристов. Сейчас с ростом популярности внутреннего туризма, иностранный инвестор придет к нам для того, чтобы строить свои иностранные отели, сети. И мы хорошо к этому хорошо относимся, можете зарабатывать на наших туристах, но у нас здесь в России, платите налоги", - сказал он в ходе панельной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, объем финансирования туристической сферы вырос в 12 раз с 2018 года.

Чернышенко выразил уверенность в том, что благодаря существующим мерам поддержки туризма внутренний турпоток вырастет до 140 млн в год к 2030 году, а вклад в ВВП до 5%.