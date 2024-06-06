Рост добычи нефти "добровольцев" ОПЕК+ рассчитан из 5%-го сокращения к официальным квотам

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста добычи в странах ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях, рассчитан, исходя из 5-процентного сокращения к официальным квотам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Мы приходим к общему снижению относительно утвержденных квот всех стран по 5%. Сейчас Саудовская Аравия сокращает больше, чем другие, поэтому у нее объемы восстановления будут чуть больше. Относительно квот, которые согласованы на 2024 год без добровольных сокращений к октябрю 2025 года, у нас у всех будет одинаковое отношение - "минус" 5% от квот", - сказал Новак.

Страны ОПЕК+ на последнем заседании 2 июня приняли решение о постепенном уходе от добровольных сокращений добычи нефти с четвертого квартала 2024 года. Этот процесс будет растянут до конца сентября 2025 года.

В частности, Россия будет "сворачивать" ограничения в 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия - в 1 млн б/с. В связи с разными объемами добровольных сокращений российская добыча будет расти медленнее, чем производство в королевстве.

Согласно опубликованной таблице по итогам встречи ОПЕК+, Россия с учетом всех ограничений может добывать до октября 2024 года 8,98 млн б/с нефти, с января 2025 года может увеличить добычу до 9,1 млн б/с, а Саудовская Аравия - до 9,3 млн б/с.

С апреля 2025 года Россия может добывать 9,25 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,56 млн б/с, с июля 2025 года Россия будет ограничена добычей 9,37 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,8 млн б/с. С октября 2025 года Россия планирует добывать 9,45 млн б/с, Саудовская Аравия - 9,98 млн б/с.