ТД "Балтийский берег" вложит 5 млрд руб. в строительство второго рыбозавода в Петербурге

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ТД "Балтийский берег" планирует вложить около 5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего завода на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщила генеральный директор компании Анна Шевелёва в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) журналистам в четверг.

Шевелёва и вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта на ПМЭФ-2024 в четверг.

Площадь предприятия составит 2-3 тыс. кв. метров. Реализация проекта позволит увеличить объем выпуска рыбной продукции компании минимум на 50 тыс. тонн в год. Завершение строительства ожидается в 2026 году. В рамках проекта будет создано порядка 500 рабочих мест.

При этом действующая площадка компании на Минеральной улице Калининского района города продолжит работу.

ТД "Балтийский берег" создан в 2000 году. Компания изготавливает более 350 наименований продукции, ежегодно перерабатывает около 70 тыс. тонн рыбы и производит 23% рыбной продукции на российском рынке. В настоящее время компания располагает четырьмя производственными площадками: в Петербурге, Ленинградской области, в городе Вязьме Смоленской области и республике Марий Эл.