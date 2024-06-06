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Red Wings будет стартовым заказчиком регионального самолета Ил-114-300

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings будет стартовым заказчиком регионального самолета Ил-114-300, заявил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь.

"Компания Red Wings является стартовым заказчиком. (...) Три самолета они ждут и заберут. И сейчас готовим паспорт инвестиционного проекта на 2026 год. Мы с ними обсуждаем, что 8 из 12 машин производственного плана до 2027 года они тоже заберут в маршрутную сеть, которую они разрабатывают", - сказал Слюсарь в интервью "РБК-ТВ" в кулуарах ПМЭФ-2024.

Ил-114-300 - перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 пассажиров, призванный заменить советский Ан-24 на местных авиалиниях.

Ранее первым получателем Ил-114-300 называлась "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), которая заключила твердый контракт с ПАО "Ил" на поставку трех таких лайнеров. Впоследствии ГТЛК планировала передать их в лизинг "Вологодскому авиационному предприятию".

Согласно прежней версии комплексной программы развития авиаотрасли, поставки первых двух Ил-114-300 должны были состояться в 2024 году. В обновленной редакции документа поставки сдвинуты на 2026 год, а всего к 2030 году планируется произвести 51 такой лайнер.

Red Wings Ил-114-300 ОАК Юрий Слюсарь
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