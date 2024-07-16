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Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Red Wings работает над урегулированием убытков с иностранными лизингодателями самолетов Airbus A320/321, которые не эксплуатируются авиакомпанией с марта 2022 года.

"Полеты на Airbus не начаты. Есть намерения поднимать их в воздух, но сейчас сложно говорить про дату запуска, процесс идет. Прорабатывается вопрос урегулирования убытков с иностранными лизингодателями", - сообщил журналистам замгендиректора авиакомпании по коммерции Александр Крутов.

Всего в парке компании восемь A320/321, все они находятся на хранении. Среди задач 2024 года - запуск шести среднемагистральных самолетов, заявлял ранее гендиректор Red Wings Евгений Солодилин. Это расчетные поступления Ту-204/214 с восстановленной летной годностью и возвращение в строй части Airbus, уточняли "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

Еще осенью 2021 года у Red Wings было 15 Airbus. Сокращение иностранного среднемагистрального парка началось в связи обновлением стратегии компании, предполагавшим постепенный переход к российским Superjet 100 и МС-21. Оставшиеся восемь A320/321 компания планировала вернуть лизингодателям в 2022-2023 годах, однако после введения западных санкций из-за начала военной операции на Украине российские власти ввели ограничения на возврат авиатехники иностранным собственникам.

Российские самолеты

По словам Крутова, планы Red Wings по приобретению МС-21 и импортозамещенного Superjet (их поставки на рынок ожидаются с 2025-2026 года) сохраняются. Также он подтвердил намерения приобрести еще не запущенные в серию самолеты Ил-114-300: "Сейчас мы обсуждаем поставку трех воздушных судов, плюс пять опционно. По предварительной информации, первый самолет сможем получить в 2026 году. Подписание твердого контракта пока в процессе".

В конце 2024 года - начале 2025 года Red Wings также рассчитывает получить еще один восстановленный после хранения Ту-214, сказал Крутов. Сейчас в парке компании два восстановленных лайнера семейства Ту-204/214, выпущенных в 2008 и 2009 годах. После введения санкций сообщалось, что правительство планирует выделить 15,4 млрд рублей на восстановление всего восьми машин этого типа, а также двух Ил-96 и одного Ан-124, принадлежащих структурам ПАО "ОАК" (как и Red Wings входит в "Ростех").

Red Wings - одна из крупнейших российских авиакомпаний. Парк перевозчика, помимо двух Ту-204/214 и восьми A320/321, сформирован из 20 региональных Superjet 100 и трех дальнемагистральных Boeing 777. В августе 2023 года Red Wings приобрела грузовую авиакомпанию Sky Gates Airlines, у которой сейчас по одному Ил-76ТД и Ил-96-400Т.

Airbus Red Wings Sky Gates Superjet Евгений Солодилин Александр Крутов Ту-214
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