Новак назвал достижимыми темпы роста экономики РФ в 3% и более

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Экономка РФ может расти темпами в 3% в год и даже больше, сообщил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке "Сбера" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что большинство присутствующих здесь, на завтраке, проголосовали сегодня, что цели, которые поставлены с ростом экономики на 2,8-3% в год, абсолютно достижимые, и даже можно и больше расти. Я с этим согласен. Я по натуре сам оптимист. Об этом говорят, о том, что мы можем это сделать, и последние три года. У нас темпы экономики выросли на 8,4%, несмотря на все вызовы, с которыми мы столкнулись", - сказал он.

Одним из важнейших направлений поддержания темпов роста Новак назвал стимулирование инвестиций.

"Нужно создать комфортные, предсказуемые условия для работы наших предпринимателей. Сегодня соотношение бизнеса и государственных вложений в инвестиции составляет примерно 80 на 20. Объем инвестиций в структуре ВВП у нас примерно такой же, как в развитых странах - 20-22%, он держится уже на протяжении многих лет. Конечно, нам нужно увеличивать долю инвестиций в ВВП. Я напомню, что в развивающихся странах эта доля в ВВП составляет 30-40%", - сказал вице-премьер.

"Нам нужно совместно думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия", - полагает Новак.

Он отметил, что видит два направления на системном уровне, а также конкретные меры поддержки.

"Что касается системных мер, их несколько, они всем известны, но я их еще раз назову. Нам нужны стабильные налоговые условия. Мы всегда говорили о том, что мы должны создать такую систему налогообложения, которая бы была долгосрочной и предсказуемой. Я уверен: сегодня те решения, которые принимаются, создадут долгосрочную базу в наших налоговых решениях. И уверен, что бизнес этому будет верить", - заявил вице-премьер.

"Второе важное направление - это продолжение той работы, которая была на протяжении последних лет, связанная со снижением административных барьеров, упрощением процедур ведение бизнеса. Здесь была проделана большая работа по регуляторной гильотине. Я думаю, что нам нужно продолжить в отраслевом разрезе эту работу", - добавил он.

Другими важными направлениями, по его словам, являются развитие финансового рынка, создание систем расчетов, поддержка расчетов во внешнеэкономической деятельности и развитие конкуренции.

Комментируя тему мер поддержки, Новак отметил, что за последние годы был создан большой спектр инструментов - фабрика проектного финансирования, фонд развития промышленности, СПИК, СЗПК.

"Это уже создает базу для привлечения большого количества инвестиций, и мы будем продолжать эту работу, будем совершенствовать, донастраивать эти инструменты, будем повышать эффективность этих инструментов. Нам нужно создавать условия и обеспечивать развитие инфраструктуры по всем направлениям (транспортная и энергетика инфраструктура, связанность регионов), а также повышать эффективность работы - и в бизнесе, и в госсекторе, в использовании бюджетных средств", - полагает вице-премьер.

"Цели, которые стоят по росту экономики - они достаточно амбициозные, но вполне выполнимые", - констатировал Новак.