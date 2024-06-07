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Созданным после 1 марта 2022 года компаниям могут разрешить переезд в САР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Переезд в российские специальные административные районы (САР) может стать доступен для компаний, созданных после 1 марта 2022 года. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на сессии "Эволюция правового регулирования корпоративных отношений в современных условиях" в рамках ПМЭФ-2024.

"Дальше мы будем позволять так называемым более молодым компаниям, созданным после 1 марта 2022 года, тоже переезжать. Постепенно двигаем этот график возможностей переезда", - сказал он.

Торосов не озвучил подробности, как планируется реализовать эту инициативу – поправками в закон "О международных компаниях и международных фондах" или актом правительства.

Изначально при создании в России САР в 2018 году возможность для редомициляции была предоставлена компаниям, созданным за рубежом до 1 января 2018 года. Однако весной 2022 года после начала введения антироссийских санкций круг компаний, которые могут воспользоваться этой опцией, был расширен. Статус резидента САР стал доступен компаниям, зарегистрированным "не позднее 1 марта 2022 года, если более поздняя дата не установлена Правительством Российской Федерации". Это предусмотрено законом "О международных компаниях и международных фондах".

САР действуют на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Но активный рост числа резидентов этих районов начался после введения антироссийских санкций в 2022 году.

По данным Минэкономразвития, сейчас в САР зарегистрированы 418 компаний.

Минэкономразвития САР Октябрьский Калининградская область Приморский край ПМЭФ
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