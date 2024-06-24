Сложности с выходом из иностранных реестров юрлиц возникли у 12 резидентов САР

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Трудности с выходом из иностранных реестров юридических лиц возникли у 12 резидентов специальных административных районов (САР), сообщила в понедельник заместитель начальника управления международного налогообложения ФНС Анастасия Смотрицкая.

"Мы часто слышим, что компании говорят, что они не могут исключиться из иностранного реестра. Но, по нашим данным, таких компаний из 400 с лишним компаний, которые сейчас там (в САР - ИФ) зарегистрированы, всего 12", - сказала Смотрицкая, выступая в Совете Федерации на совещании "О дополнительных мерах по деофшоризации экономики".

Называть эти компании она не стала.

По общему правилу после "переезда" в САР компании должны в течение двух лет подтвердить выход из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. Однако представители бизнеса и чиновники неоднократно заявляли, что это требование могут исполнить не все организации - из-за отказа во взаимодействии со стороны иностранных госорганов, зарубежных нотариусов, юристов и т.д.

В связи с этим в декабре 2023 года был принят закон, который позволил резидентам САР неоднократно продлевать срок "расставания" с прежней юрисдикцией через правительственную комиссию, если им "необоснованно или по независящим" от них причинам иностранными чиновниками было отказано в этой просьбе.

Общее число резидентов САР в РФ достигло 418, налоговые платежи за 2023 год в российский бюджет от этих компаний составили 24,85 млрд рублей, сообщал в начале июня первый замминистра экономического развития Илья Торосов.