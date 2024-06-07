Корпус третьего энергоблока плавучей АЭС для Баимского ГОКа также изготовят в Китае

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" заказала изготовление корпуса третьего энергоблока для энергоснабжения Баимского ГОКа там же, где и для первых двух – в Китае. Об этом сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ замгендиректора госкорпорации Андрей Никипелов, курирующий машиностроение.

"Там же, где и первый, и второй. Третий точно, там все подписано, запущено, движемся точно так же", - ответил он на вопрос о том, где изготовят корпус для третьего блока, подтвердив, что речь идет о китайской Wison (Nantong) Heavy Industry.

"Мы идем в контрактные сроки, у нас все в порядке: нет никаких проблем ни с оборудованием, ни с корпусами, ни с чем. У нас есть график: в 2028 году, по-моему, мы должны обеспечить электроэнергию из двух блоков, 2029-й – из третьего, и сменный, четвертый, у нас должен появиться опять же, если не ошибаюсь, в районе 2031-го года", - ответил он на вопрос про сроки поставок энергоблоков для ГОКа.

"График какой есть – такой есть. Мы в нем движемся, все у нас в порядке", - заключил Никипелов.

Как сообщалось, корпуса для первых двух энергоблоков будут изготовлены китайской компанией Wison (Nantong) Heavy Industry. Первые два корпуса были заказаны за рубежом из-за загруженности российских верфей, пояснял в интервью "Интерфаксу" в прошлом Никипелов.

Осенью 2021 года ФГУП "Атомфлот" (предприятие ГК "Росатом") и ООО "ГДК Баимская" в рамках реализации комплексного плана инвестпроекта по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке подписали предварительное соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы предприятия.

Предполагается, что "Росатом" поставит для энергоснабжения ГОКа четыре модернизированных плавучих энергоблока установленной мощностью не менее 106 МВт каждый (три основных, один сменный ИФ)

ГДК "Баимская" принадлежит лицензия на добычу металлов в пределах Баимской площади, включающей месторождение медно-порфировых руд Песчанка в Чукотском АО.

Компания была приобретена казахстанской KAZ Minerals у Aristus Holdings Романа Абрамовича и Александра Абрамова в 2018 году. Сумма сделки составила $900 млн деньгами и акциями. В июле 2023 года ГДК "Баимская" была приобретена компанией Trianon Limited, принадлежащей основным акционерам KAZ Minerals Владимиру Киму и Олегу Новачуку. "После завершения этой сделки KAZ Minerals больше не осуществляет деятельность в России", - пояснял казахский производитель.

Капвложения в проект освоения Баимской площади оценивались в сумму около $8,5 млрд. Предполагалось, что мощность по переработке руды составит 70 млн тонн в год, а среднегодовое производство меди – 300 тыс. тонн, золота – 490 тыс. унций в течение первых десяти полных лет эксплуатации.