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Экосистема VK в мае впервые обогнала YouTube по доле мобильного трафика в РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Экосистема VK в мае впервые обогнала в России видеохостинг YouTube по доле мобильного трафика, что свидетельствует о возможности успешно с ним конкурировать за внимание аудитории, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Наша задача, конечно, чтобы доля российских платформ в общей структуре потребления росла. И, в общем, я посмотрел статистику за май, и интересный факт увидел, что у нас впервые экосистема VK по объему, по доле трафика мобильного обогнала YouTube. Это очень важный факт, я считаю, это очень хороший результат работы", - сказал Шадаев в пятницу в ходе сессии ПМЭФ-2024, посвященной цифровым платформам.

По его словам, "это как раз показывает, что, в общем, мы конкурируем". "Мы YouTube не ограничиваем, но успешно с ним конкурируем", - отметил министр.

"Наша задача как государства создавать такие стимулы, чтобы наши платформы развивались", - добавил Шадаев.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что доля VK и "Одноклассников" в структуре трафика мобильных операторов составляет 17%, доля YouTube - 16% по итогам мая.

YouTube VK Максут Шадаев Минцифры РФ Одноклассники
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