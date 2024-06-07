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Голикова сообщила, что вклад медицины в ВВП РФ составил 1,6 трлн руб. в 2023 г.

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Работа системы здравоохранения РФ помогла увеличить ВВП на 1,6 трлн в 2023 году и на 1,44 трлн в 2022 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на ПМЭФ.

"По тем оценкам, которые сейчас мы видим, по данным, еще они не опубликованы, за 2023 год, можно смело утверждать, что это уже цифра большая - это 1,6 трлн руб.", - сказала Голикова в пятницу на сессии, посвященной сберегающим здоровье технологиям.

Она добавила, что, по данным за 2022 год, работа системы здравоохранения и медицинской науки помогла увеличить ВВП на уровне 1,44 трлн руб.

"Сегодня мы видим, что здравоохранение и технологии, которые отрабатывает здравоохранение и внедряет в практическую жизнь, являются, в общем, двигателем экономики. Очень важно, что здравоохранение из отрасли социальной, можно сказать, превратилось в отрасль технологическую, в отрасль, которая двигает экономическое развитие", - пояснила вице-премьер.

Она также отметила, что ученые из РАН оценивают вклад каждой технологии в сохраненные жизни.

РАН Татьяна Голикова
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