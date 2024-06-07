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Шишкарев предложил DP World скоординировать усилия на российском рынке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев обсудил с СЕО арабского портового оператора DP World возможности сотрудничества и предложил скоординировать усилия в реализации российских транспортно-логистических проектов. Он сообщил об этом РБК TV в кулуарах ПМЭФ.

"Мы разговаривали о конфигурации российского рынка... Мы достаточно долго шли параллельными путями, но я сегодня на встрече с СЕО группы (DP World) предложил объединение усилий и не пытаться, в том числе вокруг FESCO, искать какие-то необычные варианты сотрудничества. Положить на карту, на стол наши возможности, наши перспективы, наши стратегические планы и попытаться скомбинировать их или объединить", - сказал Шишкарев.

"Коллеги ушли думать, надеюсь, вернутся в ближайшее время", - ответил он на вопрос, согласился ли DP World на предложение.

ГК "Дело" изучает варианты сотрудничества с транспортной группой FESCO в рамках общего взаимодействия с "Росатомом", говорил Шишкарев ранее "Коммерсанту".

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы находится свыше 60 портовых терминалов. Штат сотрудников превышает 100 тыс. человек, которые работают в 75 странах. Компания управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками, логистическими и экономическими центрами суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU. Госкорпорация "Росатом" и DP World в октябре 023 года создали совместное предприятие для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути.

FESCO Дело ОАЭ Росатом Сергей Шишкарев DP World
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