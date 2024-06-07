Захарова выступила за равный доступ всех государств к системе нейросетей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Управление искусственным интеллектом (ИИ) в мире должно быть справедливым и недискриминационным, однако эту задачу трудно достичь, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы контуры управления глобальной системой нейросетей были изначально основаны на принципах равного, недискриминационного доступа всех государств к технологиям. Но, как вы понимаете, это задача максимум, близкая к романтическому и идеалистическому восприятию мира", - сказала она, выступая на сессии "Международный и национальный опыт регулирования сферы ИИ. Наилучшие практики" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Захаровой, нейросети и искусственный интеллект - "это среда, которая предполагает такие выгоды в финансовой, экономической, политической сферах". "Здесь будет не конкуренция, здесь будет бой. Все же уже поняли, как можно управлять общественным мнением, влиять на ситуацию внутри различных государств, социальных групп", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что вследствие высокой конкуренции, разных возможностей государств и неопределенности, новизны ситуации, сложно принять на наднациональном уровне документы, которые бы регулировали использование ИИ. "Все, что сейчас будет предприниматься на уровне законодательства, - все будет декларативно", - сказала Захарова.

"Потому что нет той технологии, которая бы позволила реализовать даже самые скромные вопросы с точки зрения национального регулирования", - заявила дипломат.