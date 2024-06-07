Глава Минюста предложил привлечь нотариат к защите протоколов собраний акционеров

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на ПМЭФ, предложил ввести нотариат в деятельность публичных и частных компаний для усиления защиты протоколов собраний акционеров.

"Основная задача нотариата - уменьшение оспоримости в отношении юридических фактов. Считаю, нотариат в императивном порядке должен участвовать в деятельности органов управления публичных компаний", - сказал он.

По его словам, "протоколы собрания акционеров ПАО, составленные и удостоверенные нотариусом, будут более защищенными, благодаря повышенной юридической силе нотариального акта и наличию у нотариуса необходимого инструментария проверки всех юридически значимых фактов".

Глава Минюста также отметил необходимость стандартизации сферы корпоративного управления публичных акционерных обществ, напомнив, что характерными чертами таких компаний должны быть "прозрачность работы, максимальная публичность и открытая отчетность".

По словам Чуйченко, "сложные и неединообразные внутренние документы влекут издержки для инвесторов, связанные с необходимостью более детальной проверки их содержания".

"В свою очередь, их стандартизация, то есть наличие типового регулирования ПАО, позволит любому лицу исходить из того, что его интересы в ПАО будут защищены равным образом с иными акционерами", - сказал министр.