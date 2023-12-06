Минюст планирует к апрелю подготовить проект нового закона о нотариате

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Проект нового закона о нотариате будет подготовлен к середине весны следующего года, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

"Мы к началу следующего года, я думаю, что к 1 апреля, может быть в марте - подготовим наше видение нового закона, который будет регулировать нотариальную деятельность, ну и готовы начать обсуждение", - сказал Чуйченко в среду в Совете Федерации на встрече с сенаторами и главой верхней палаты Валентиной Матвиенко.

Со своей стороны Матвиенко поручила комитету по законодательству во взаимодействии с Минюстом "подготовить государственный закон о государственной системе оказания нотариальных услуг".

Ранее Чуйченко в своем выступлении призвал парламент поддержать идею кардинального изменения закона о нотариате в связи с отсутствием госконтроля за этим институтом.

"В целом необходима полная реконструкция законодательства - нужно готовить новый закон о нотариате, отвечающий всем сегодняшним требованиям и вызовам. Прошу нас в этом поддержать", - сказал Чуйченко.

По его словам, сегодня нотариат - "фактически закрытая корпорация, которой государство делегировало полномочия по совершению нотариальных действий от своего имени, и которая при этом находится вне всякого контроля".