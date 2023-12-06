Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минюст планирует к апрелю подготовить проект нового закона о нотариате

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Проект нового закона о нотариате будет подготовлен к середине весны следующего года, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

"Мы к началу следующего года, я думаю, что к 1 апреля, может быть в марте - подготовим наше видение нового закона, который будет регулировать нотариальную деятельность, ну и готовы начать обсуждение", - сказал Чуйченко в среду в Совете Федерации на встрече с сенаторами и главой верхней палаты Валентиной Матвиенко.

Со своей стороны Матвиенко поручила комитету по законодательству во взаимодействии с Минюстом "подготовить государственный закон о государственной системе оказания нотариальных услуг".

Ранее Чуйченко в своем выступлении призвал парламент поддержать идею кардинального изменения закона о нотариате в связи с отсутствием госконтроля за этим институтом.

"В целом необходима полная реконструкция законодательства - нужно готовить новый закон о нотариате, отвечающий всем сегодняшним требованиям и вызовам. Прошу нас в этом поддержать", - сказал Чуйченко.

По его словам, сегодня нотариат - "фактически закрытая корпорация, которой государство делегировало полномочия по совершению нотариальных действий от своего имени, и которая при этом находится вне всякого контроля".

Константин Чуйченко Валентина Матвиенко Совет Федерации Минюст РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росгвардия задержала мужчину, застрелившего силовика в Рязанской области

Депутат ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

Депутат ЛНР пострадал в результате взрыва автомобиля в Луганске

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК

В РФ могут расширить категории айтишников, которым положена отсрочка от призыва

В РФ могут расширить категории айтишников, которым положена отсрочка от призыва

Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника

Греф заявил, что не планирует покидать Сбер, но обязан готовить преемника

В Петербурге загорелась консерватория имени Римского-Корсакова

ЦИК РФ 8 декабря проведет заседание, посвященное старту президентской кампании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });