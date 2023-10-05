Нотариусов обяжут запрашивать подтверждение движения средств при медиативных соглашениях

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет нотариусов запрашивать в банках информацию о перечислении средств по договорам займа для проверки медиативных соглашений, права банков проигнорировать запрос документ не предусматривает.

Поправки № 451230-8 к "Основам законодательства о нотариате" размещены в базе документов Госдумы.

Медиативные соглашения организации и граждане могут заключать между собой по итогам внесудебной процедуры урегулирования спора с участием независимого арбитра - медиатора. Таким способом могут разрешаться споры, связанные с осуществлением экономической деятельности, а также трудовые и семейные. С осени 2019 года медиативные соглашения, если они удостоверены нотариусом, можно использовать как исполнительный документ для принудительного взыскания долга.

Два года назад Росфинмониторинг сообщал о появлении практики недобросовестного использования "медиативных соглашений в целях обеспечения транзитного движения и обналичивания денежных средств".

Чтобы воспрепятствовать этому, для нотариального удостоверения медиативных соглашений в спорах о неисполнении договоров займа в обязательном порядке потребуется справка из банка о том, что деньги заемщику были перечислены. Ее достоверность нотариусы будут обязаны проверить, обратившись в кредитную организацию. Ответить банки будут обязаны в течение трех рабочих дней с момента получения запроса.

"Состав сведений, содержащихся в запросе нотариуса, и форма ответа на такой запрос устанавливаются Банком России", - говорится в законопроекте.

Планируется, что закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.