"Росатом" обсуждал с Боливией возможность создания в стране малых АЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" обсуждала с Боливией возможность создания в стране малых АЭС, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах ПМЭФ.

"Мы обсуждали тематику в том числе и создания малых станций. Вероятность такая есть, но определиться должно, в первую очередь, руководство этой страны", - сказал он.

"Росатом" уже сотрудничает с Боливией в других отраслях. В 2016 году стороны подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома и о сотрудничестве по сооружению центра ядерных исследований и технологий. Сооружение центра может завершиться в 2024 году.

"Росатом" также может построить в Боливии фабрику по производству накопителей энергии, говорил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров на пресс-конференции в рамках "Атомэкспо-2024".