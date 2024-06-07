Путин предложил ввести новые условия по "Семейной ипотеке"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить семьям с двумя детьми ипотеку в малых городах под 6%, если хотя бы один из детей не достиг 18 лет.

"Как вы знаете, мы продлили до 2030 года действие "Семейной ипотеки". Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет. Предлагаю здесь дополнительное специальное решение для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться "Семейной ипотекой" под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки", - сказал Путин в пятницу на пленарной сессии XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства добавил, что такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.

"Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года", - подчеркнул Путин.

Напомним, что апреле президент поручил продлить срок действия "Семейной ипотеки" до 2030 года, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%. При этом Минфин предлагал после 1 июля 2024 года повысить до 12% ставку для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Сейчас взять кредит по этой программе могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.