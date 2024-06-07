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Путин предложил бесплатно передавать инвесторам бесхозные земли со свалками

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил бесплатно передавать инвесторам бесхозные земли, на которых есть свалки, если предприниматель готов профинансировать вывоз мусора с участка.

"Порой на заброшенных территориях находятся мусорные свалки. Как правило, они бесхозные, а у муниципалитетов нет денег на их ликвидацию. Предлагаю следующее решение: если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность. Я прошу правительство провести соответствующие консультации с субъектами федерации", - сказал Путин в пятницу на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, важно не допустить "увода земельных участков у городов и регионов".

Такая мера не только улучшит городскую среду, но и привлечет малый и средний бизнес с интересными проектами жилой застройки, добавил президент.

Путин уточнил, что сегодня в России насчитывается более 181 тыс. бесхозных и заброшенных зданий и сооружений, на учете не стоит более трети из них.

Владимир Путин ПМЭФ
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