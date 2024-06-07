Ставка налога на прибыль для IT-компаний в 5% будет действовать до 2030 года

Минфин предложил ввести ее до 2027 года, Путин заявил, что она будет действовать дольше

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Льготная ставка налога на прибыль для IT-компаний в размере 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 года включительно, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

Законопроект об изменениях в налоговой системе, предложенный Минфином в конце мая, предусматривает введение льготы по налогу на прибыль для IT-компаний на период 2025-2027 годов.

"Установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний. Она будет до 2030 года включительно", - сказал Путин.

IT-компании, аккредитованные Минцифры, с 2020 года платили налог на прибыль по ставке 3%, с 2022 года она была обнулена на период до конца 2024 года. С 2025 года, как предложено в законопроекте Минфина, льготная ставка изменится на те же 5 п.п., что и основная, которую планируется повысить с 20% до 25%.

По слова Путина, в новом нацпроекте "Экономика данных" будет предусмотрен ряд мер поддержки российской IT-отрасли, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль.

Глава государства также попросил правительство проработать дополнительные меры поддержки отечественных разработчиков ПО. "В том числе - определить уровень закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов. Повторю: это тот гарантированный уровень, ниже которого объем закупок опускаться не может. Мы уже применяем этот механизм, и он действует достаточно эффективно. Надо его продолжать, конечно", - сказал президент.

Он также отметил, что на горизонте 6 лет не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах.