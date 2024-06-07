Аксаков пока не увидел необходимости ужесточать регулирование финансовых платформ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банкиров беспокоят условия работы операторов финансовых платформ, которые зачастую предоставляют финансовые услуги без лицензирования, но необходимости введения специального регулирования пока нет. Это отметил в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В ходе сессии, посвященной тому, как цифровые платформы и экосистемы трансформируют экономику, была затронута работа финансовых платформ. Это так называемые финансовые супермаркеты, которые работают в РФ в рамках принятого летом 2020 года закона "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". Через финансовые платформы граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами. Оператор должен быть создан в форме АО, минимальный размер собственных средств – 100 млн рублей, реестр операторов ведет ЦБ.

"Есть законодательство, которое определяет, что такое финансовая платформа, у нее должен быть соответствующий капитал, она должна осуществлять определенные виды сделок, при этом кредитовать не имеет права. Выступает посредником между покупателем услуги и продавцом услуги, но сама фактически не является финансовым институтом", - пояснил Аксаков. При этом, по его словам, финансовые платформы зачастую предлагают квазибанковские услуги, когда товары и услуги продаются в рассрочку и потребителю начисляется процент за рассрочку.

"Рынок (финансовых платформ - ИФ) растет быстрыми темпами и в том числе благодаря тому, что государство в этот процесс активно не вмешивается, и я считаю, что этого и не надо делать. Банкиры некоторые подавали сигналы, что появляется конкуренция, что те, кто работает в других секторах экономики, фактически оказывают финансовые услуги, но при этом они не лицензированы, не регулируются. Изучили ситуацию, оказалось, что она не вызывает особых опасений. Доля финансовых услуг, которые оказывают операторы цифровых платформ, она очень небольшая", - сказал Аксаков. Он отметил, что, по мнению Ассоциации банков России (АБР), не надо вводить специальное регулирование.

Глава думского комитета также привел статистику, согласно которой с июля 2023 года по 1 апреля 2024 года количество финансовых платформ увеличилось в три раза, а объем заключенных финансовых сделок вырос в 5 раз.