"ФосАгро" ждет улучшения FCF со II квартала

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ФосАгро" ожидает улучшения свободного денежного потока (FCF) со II квартала, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замгендиректора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко.

"Да, ожидаем улучшения показателя свободного денежного потока на фоне сезонного спроса и чуть более высоких ценовых уровней", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"ФосАгро" планирует и далее платить дивиденды ежеквартально, добавил Шарабайко. "Планируем дальше следовать дивидендной политике с точки зрения периодичности выплат", - сказал он.

В апреле "ФосАгро" отложила вопрос о финальных дивидендах за 2023 год "на фоне оттока ликвидности в IV квартале" (FCF за этот период был отрицательным - минус 10,8 млрд рублей).

По итогам I квартала свободный денежный поток компании вернулся в положительную зону, составив 1,8 млрд рублей.

В конце мая совет директоров "ФосАгро", рассмотрев финрезультаты за I квартал, предложил акционерам выбрать размер дивидендов из трех вариантов: 165, 234 или 309 рублей на акцию либо воздержаться от выплат.

Общая сумма дивидендов в первом варианте может составить 21,4 млрд рублей, во втором - 30,3 млрд рублей, в третьем - 40 млрд рублей. Вопрос о выплатах будет рассмотрен на годовом собрании акционеров 30 июня. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли. Дивиденды компания платит ежеквартально.

Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец I квартала выросло до 1,58х с 1,2х по итогам 2023 года.

Уставный капитал "ФосАгро" разделен на 129 млн 500 тыс. обыкновенных акций номиналом 2,5 рубля.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, это жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.