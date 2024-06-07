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Вице-премьер Савельев возглавил совет директоров РЖД вместо Белоусова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" возглавил курирующий транспорт вице-премьер Виталий Савельев.

"Я буду отвечать за строительство Восточного полигона. Я возглавил совет "Российских железных дорог". Надеюсь, меня оставят в набсовете "Аэрофлота", - сказал Савельев телеканалу "Россия 24" в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, какие направления он будет курировать, будучи вице-премьером. Этот пост он занял в мае, оставив должность министра транспорта.

В числе курируемых направлений он также назвал нацпроекты "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные средства", движение беспилотных грузовиков по трассе М11 и автономное судовождение, а также планирование и эксплуатацию автомобильных дорог.

Совет директоров РЖД 23 мая рассматривал вопрос об избрании председателя. Информация о том, кто возглавил совет, не раскрывалась. С 2020 года этот пост занимал Андрей Белоусов, в мае сменивший должность первого вице-премьера (курировал среди прочих тем развитие транспорта) на пост министра обороны.

Андрей Белоусов Аэрофлот Виталий Савельев РЖД Правительство
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