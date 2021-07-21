Савельев переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров "Аэрофлота" переизбран экс-глава авиакомпании Виталий Савельев, с конца прошлого года занимающий пост министра транспорта РФ.

Как следует из сообщения компании, соответствующее решение было принято на заседании совета 9 июля. На нем также были утверждены в статусе независимых директоров бывший ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, гендиректор ООО "Авиакапитал-сервис" (лизинговая "дочка" "Ростеха") Роман Пахомов и управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской.

Помимо Савельева и трех указанных независимых директоров в совет "Аэрофлота", состоящий из 11 членов, также входят гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, замминистра финансов РФ Тимур Максимов, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа РФ. Объединяет одноименную авиакомпанию (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% – у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении (бумаги торгуются на "Московской бирже").