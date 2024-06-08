Сечин отметил, что нефтяные компании мира создают резервы для наращивания добычи

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Создание мировыми нефтяными компаниями резервов для наращивания добычи нивелирует влияние на рынок добровольных ограничений добычи в рамках ОПЕК+, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Наблюдаемое нами формирование резервов как западными, так и ближневосточными компаниями может быть ожиданием серьезных изменений рынка. Наличие таких фантомных баррелей, способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК. Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран- участников" - сказал он на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

"С учетом текущего состояния рынка и условий функционирования американские компании выбрали для себя путь консолидации отрасли, когда мейджоры, такие как Exxon и Chevron, проводят сделки по объединению с другими производителями, увеличивая свои возможности по добыче с целью обеспечения роста прибыли и дивидендов. А рост производства остается за кадром, так как требует капитальных затрат, которые должны быть обеспечены высокими ценами", - отметил Сечин.

"Объем сделок и поглощений в нефтегазовой отрасли США в прошлом году достиг $200 млрд. За два последних года пять крупнейших западных нефтегазовых компаний потратили на выплаты своим акционерам рекордные $220 млрд, что на 30% превысило объем их инвестиций за тот же период", - подчеркнул глава НК.

"Одновременно с этим мы наблюдаем, как страны Персидского залива также активно наращивают свободные мощности по добыче, налаживают каналы сбыта и инвестируют в активы в странах-потребителях. Четыре ключевые страны-участницы ОПЕК - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак - уже располагают значительными свободными мощностями по добыче порядка 5,6 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 13% текущей добычи ОПЕК+. Некоторое время назад эти страны объявили о планах по дальнейшему увеличению мощностей", - указал он.

По оценкам экспертов, к 2027 году их совокупные свободные мощности вырастут еще почти на 2 млн б/с, сказал Сечин.

Глава НК также считает, что бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок.

"Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из $60 за баррель. В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков", - отметил он.