Сечин заявил, что на АТР приходится более 80% экспорта российской нефти

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Более 80% экспорта российской нефти на данный момент приходится на страны Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР), и очевидно, что переориентация поставок полностью себя оправдала, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что разворот российского энергетического экспорта на рынки АТР начался со строительства трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) и инвестиций в нефтегазовый сектор Индии задолго до закрытия европейских рынков для нашей страны.

"Развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия. Уже к 2030 году рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления. Наибольший рост спроса на нефть ожидается в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами России", - подчеркнул глава НК.

Сечин также отметил развитие проекта Северного морского пути, новой транспортной артерии, которая позволит связать мощную ресурсную базу российского Севера с рынками развивающихся стран. "Благодаря этому проекту потребители энергии в Азии получат доступ к богатейшим ресурсам арктического шельфа и Сибири. Напомню, что сегодня в Арктике добывается 10% общемировых объемов нефти и 25% природного газа. При этом в российской Арктике сосредоточено 80% всех запасов арктической нефти и газа мира", - сказал он.

По его словам, необходимыми условиями для продолжения экспорта российской нефти являются торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платежных систем. В этом направлении уже достигнут существенный прогресс: за последние два года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%, сообщил глава НК.