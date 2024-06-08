Орешкин заявил, что пик поддержки IT-отрасли остается позади

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Государству важно соблюдать баланс с точки зрения поддержки тех или иных отраслей и стимулирования кадрового притока в них, для IT-индустрии пик пройден в 2023-2024 годы, приходит время фундаментальных инженерных специальностей, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на молодежной сессии в рамках ПМЭФ.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик поинтересовался у Орешкина - не слишком ли мощно "государство смартрегулированием пытается сфокусировать внимание нового дефицитного кадрового пласта на компетенции IT-специалиста", и не искажает ли это рынок труда.

"Согласен, что здесь важно найти правильный баланс. И вот с точки зрения поддержки и стимулирования молодежи идти в IT - мы точно прошли пик. Я думаю, тех условий, которые были в 2023-2024 годах с точки зрения налогообложения, различных программ и так далее - это уже позади, шаг за шагом будет сходить на нет. А, например, фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме определенном, и здесь поддержка будет больше. Мы говорили про мегагранты, молодых ученых - эти вещи будут активно возрастать в ближайшее время", - ответил Орешкин.

"Просто по IT мы попали в ситуацию, когда спрос у нас просто в разы превысил то, что есть с точки зрения предложения. И здесь большая поддержка здесь и сейчас приведет к определенному перепроизводству в будущем, и позволит IT-издержки для всей остальной экономики серьезно сократить. Если сейчас это проекты с безумными зарплатами, деньгами и так далее, то на горизонте 10 лет это будет (не так - ИФ) - нельзя же сказать, что сейчас банкиры совсем выделяются, как они выделялись 20 лет назад", - добавил он.

Орешкин напомнил, что "особенность 90-х годов и особенно начала нулевых заключалась в том, что банковская сфера - это был прямо топ - инвестиционные банки, в которых я тоже оказался благодаря этому".

"Очень часто это приводит к перекосам - все идут учиться на экономистов, все хотят попасть в инвестиционные банки, и в итоге на длинном горизонте стратегическом для страны какие-то направления просаживаются. Но когда много людей идет в одно место, понятно, что там получить интересные проекты для своего развития просто неоткуда - слишком много людей становится в каком-то направлении и слишком много людей теряется на этом пути. А другие направления, наоборот, просаживаются, людей там нету, потом, когда там появляются проекты, сразу возникает дефицит", - сказал он.

Поэтому, по его словам, "задача государства в этом плане - смотреть на более длинном горизонте и вот эти искажения убирать".