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Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс" составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в медиа компаний и бизнес-персон по итогам ПМЭФ-2024.

Лидером рейтинга традиционно стал Сбербанк. Ключевые инфоповоды в медиаполе банка были связаны с заявлениями Германа Грефа в кулуарах ПМЭФ. Так, он сказал, что два "черных лебедя" российской экономики сейчас "лежат на столе" — это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации. Кроме того, лаборатория дизайна Сбера и РЖД разрабатывают концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России для ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Второе место рейтинга занял еще один крупный банк - ВТБ. Большой резонанс в СМИ вызвала новость об интеграции крупнейшего крымского банка РНКБ, которая завершится в 2025 году его переходом под бренд ВТБ. Также широкое освещение получила новость о разрабатываемой ВТБ комплексной программе защиты от телефонных злоумышленников, которая позволит с 99%-ной вероятностью определять мошенничество и предупреждать клиента о рисках.

"АвтоВАЗ" занял третье место в рейтинге. В рамках ПМЭФ компания представила свой новый автомобиль – Lada Iskra. В модельном ряду он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут стартовать от 1 млн рублей. Также "Автоваз" показал концепт-кар электрической Lada Niva Travel.

Самыми заметными бизнес-персонами по итогам ПМЭФ-2024 стали Герман Греф (Сбер), Максим Соколов ("АвтоВАЗ"), Андрей Костин (ВТБ), Игорь Сечин ("Роснефть") и Татьяна Бакальчук (Wildberries).

Название компании Индекс заметности Упоминания в СМИ
1 Сбербанк 4 534 171 13 240
2 ВТБ 2 645 132 10 150
3 АвтоВАЗ 1 728 358 5 451
4 РЖД 1 495 409 3 224
5 Росатом 1 419 567 3 317
6 Газпром 1 276 350 2 949
7 ВЭБ.РФ 1 074 338 2 014
8 АСИ 974 408 2 684
9 Роснефть 927 795 1 956
10 Wildberries 826 484 1 890
11 ДОМ.РФ 743 798 1 392
12 Промсвязьбанк 707 978 1 332
13 Газпром нефть 611 069 1 380
14 МегаФон 591 587 3 797
15 Газпромбанк 585 911 1 219
16 VK 543 986 2 129
17 РФПИ 533 340 933
18 Аэрофлот 529 785 1 280
19 Ozon 518 804 1 160
20 Ростелеком 516 391 1 461
21 Ростех 506 917 1 053
22 РЭО 441 408 1 376
23 Северсталь 411 293 876
24 Совкомбанк 388 766 1 285
25 Авито 387 991 1 170

ТОП персон

Персона Индекс заметности Упоминания в СМИ
1 Герман Греф 1 224 679 2 936
2 Максим Соколов 908 339 2 817
3 Андрей Костин 863 659 3 264
4 Игорь Сечин 740 644 1 440
5 Татьяна Бакальчук 464 752 1 095
6 Кирилл Дмитриев 353 656 589
7 Светлана Чупшева 342 713 901
8 Алексей Миллер 285 511 658
9 Александр Исаевич 212 597 762
10 Хачатур Помбухчан 188 735 2 188

АвтоВАЗ ВТБ ПМЭФ Сбербанк СКАН-Интерфакс
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