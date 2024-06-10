Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс" составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в медиа компаний и бизнес-персон по итогам ПМЭФ-2024.

Лидером рейтинга традиционно стал Сбербанк. Ключевые инфоповоды в медиаполе банка были связаны с заявлениями Германа Грефа в кулуарах ПМЭФ. Так, он сказал, что два "черных лебедя" российской экономики сейчас "лежат на столе" — это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации. Кроме того, лаборатория дизайна Сбера и РЖД разрабатывают концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России для ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Второе место рейтинга занял еще один крупный банк - ВТБ. Большой резонанс в СМИ вызвала новость об интеграции крупнейшего крымского банка РНКБ, которая завершится в 2025 году его переходом под бренд ВТБ. Также широкое освещение получила новость о разрабатываемой ВТБ комплексной программе защиты от телефонных злоумышленников, которая позволит с 99%-ной вероятностью определять мошенничество и предупреждать клиента о рисках.

"АвтоВАЗ" занял третье место в рейтинге. В рамках ПМЭФ компания представила свой новый автомобиль – Lada Iskra. В модельном ряду он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут стартовать от 1 млн рублей. Также "Автоваз" показал концепт-кар электрической Lada Niva Travel.

Самыми заметными бизнес-персонами по итогам ПМЭФ-2024 стали Герман Греф (Сбер), Максим Соколов ("АвтоВАЗ"), Андрей Костин (ВТБ), Игорь Сечин ("Роснефть") и Татьяна Бакальчук (Wildberries).

№ Название компании Индекс заметности Упоминания в СМИ 1 Сбербанк 4 534 171 13 240 2 ВТБ 2 645 132 10 150 3 АвтоВАЗ 1 728 358 5 451 4 РЖД 1 495 409 3 224 5 Росатом 1 419 567 3 317 6 Газпром 1 276 350 2 949 7 ВЭБ.РФ 1 074 338 2 014 8 АСИ 974 408 2 684 9 Роснефть 927 795 1 956 10 Wildberries 826 484 1 890 11 ДОМ.РФ 743 798 1 392 12 Промсвязьбанк 707 978 1 332 13 Газпром нефть 611 069 1 380 14 МегаФон 591 587 3 797 15 Газпромбанк 585 911 1 219 16 VK 543 986 2 129 17 РФПИ 533 340 933 18 Аэрофлот 529 785 1 280 19 Ozon 518 804 1 160 20 Ростелеком 516 391 1 461 21 Ростех 506 917 1 053 22 РЭО 441 408 1 376 23 Северсталь 411 293 876 24 Совкомбанк 388 766 1 285 25 Авито 387 991 1 170

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