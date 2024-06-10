Сбербанк, ВТБ и "АвтоВАЗ" стали самыми заметными компаниями по итогам ПМЭФ-2024
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аналитики системы оценки репутации и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс" составили рейтинг самых заметных и упоминаемых в медиа компаний и бизнес-персон по итогам ПМЭФ-2024.
Лидером рейтинга традиционно стал Сбербанк. Ключевые инфоповоды в медиаполе банка были связаны с заявлениями Германа Грефа в кулуарах ПМЭФ. Так, он сказал, что два "черных лебедя" российской экономики сейчас "лежат на столе" — это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации. Кроме того, лаборатория дизайна Сбера и РЖД разрабатывают концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России для ВСМ Москва – Санкт-Петербург.
Второе место рейтинга занял еще один крупный банк - ВТБ. Большой резонанс в СМИ вызвала новость об интеграции крупнейшего крымского банка РНКБ, которая завершится в 2025 году его переходом под бренд ВТБ. Также широкое освещение получила новость о разрабатываемой ВТБ комплексной программе защиты от телефонных злоумышленников, которая позволит с 99%-ной вероятностью определять мошенничество и предупреждать клиента о рисках.
"АвтоВАЗ" занял третье место в рейтинге. В рамках ПМЭФ компания представила свой новый автомобиль – Lada Iskra. В модельном ряду он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут стартовать от 1 млн рублей. Также "Автоваз" показал концепт-кар электрической Lada Niva Travel.
Самыми заметными бизнес-персонами по итогам ПМЭФ-2024 стали Герман Греф (Сбер), Максим Соколов ("АвтоВАЗ"), Андрей Костин (ВТБ), Игорь Сечин ("Роснефть") и Татьяна Бакальчук (Wildberries).
|№
|Название компании
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|1
|Сбербанк
|4 534 171
|13 240
|2
|ВТБ
|2 645 132
|10 150
|3
|АвтоВАЗ
|1 728 358
|5 451
|4
|РЖД
|1 495 409
|3 224
|5
|Росатом
|1 419 567
|3 317
|6
|Газпром
|1 276 350
|2 949
|7
|ВЭБ.РФ
|1 074 338
|2 014
|8
|АСИ
|974 408
|2 684
|9
|Роснефть
|927 795
|1 956
|10
|Wildberries
|826 484
|1 890
|11
|ДОМ.РФ
|743 798
|1 392
|12
|Промсвязьбанк
|707 978
|1 332
|13
|Газпром нефть
|611 069
|1 380
|14
|МегаФон
|591 587
|3 797
|15
|Газпромбанк
|585 911
|1 219
|16
|VK
|543 986
|2 129
|17
|РФПИ
|533 340
|933
|18
|Аэрофлот
|529 785
|1 280
|19
|Ozon
|518 804
|1 160
|20
|Ростелеком
|516 391
|1 461
|21
|Ростех
|506 917
|1 053
|22
|РЭО
|441 408
|1 376
|23
|Северсталь
|411 293
|876
|24
|Совкомбанк
|388 766
|1 285
|25
|Авито
|387 991
|1 170
ТОП персон
|№
|Персона
|Индекс заметности
|Упоминания в СМИ
|1
|Герман Греф
|1 224 679
|2 936
|2
|Максим Соколов
|908 339
|2 817
|3
|Андрей Костин
|863 659
|3 264
|4
|Игорь Сечин
|740 644
|1 440
|5
|Татьяна Бакальчук
|464 752
|1 095
|6
|Кирилл Дмитриев
|353 656
|589
|7
|Светлана Чупшева
|342 713
|901
|8
|Алексей Миллер
|285 511
|658
|9
|Александр Исаевич
|212 597
|762
|10
|Хачатур Помбухчан
|188 735
|2 188