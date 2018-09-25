Bloomberg сообщил о планах Абрамовича продать "Челси" за 3 млрд фунтов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский миллиардер Роман Абрамович рассматривает варианты продажи лондонского футбольного клуба "Челси" от 3 млрд фунтов стерлингов, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на знакомых с ходом переговоров людей.

Агентству стало известно, что Абрамович уже отклонил одно предложение о покупке футбольного клуба за 2,3 млрд фунтов. Представители Романа Абрамовича отказались давать комментарии.

В августе газета The Times сообщала о решении продать футбольный клуб "Челси". В Bloomberg пояснили, что основная причина продажи - реструктуризация активов на фоне возможных санкций со стороны США, и напомнили о проблемах с британской визой, которые возникли у Абрамовича весной, после чего бизнесмен получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода.

Роман Абрамович купил футбольный клуб "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов (223 млн долларов в то время - ИФ) в 2003 году. До этого клуб не одерживал побед в национальных первенствах, ни в европейских соревнованиях. С 2003 по 2018 год клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Отмечается, что прибыль "Челси" продемонстрировал лишь в 2014 году.