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Совладельцы Evraz разделили доли в компании

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совладельцы Evraz plc Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании, сообщил Evraz.

Ранее они владели долями в Evraz через Lanebrook Limited, которому принадлежало 62,74% акций. Теперь Crosland Global Абрамова и Фролова получила 31,37% акций. Greenleas International Holdings Абрамовича стала владельцем 30,52%. Доля Lanebrook в Evraz сократилась до нуля. Акционеры заключат новое соглашение акционеров до конца года.

Косвенные доли непосредственно совладельцев не изменились. Абрамов и Фролов контролируют 20,92% и 10,45% соответственно, Абрамович - 30,52%, Евгений Швидлер - 2,97%. Геннадий Козовой, согласно информации на сайте Evraz, по-прежнему владеет 5,8%, Александр Вагин - 5,74%.

В начале 2017 года совладельцы Evraz перераспределили акции "Норникеля" (всего около 6,3%), которым ранее сообща владели через кипрскую Crispian Investments. При этом Crispian осталась крупным акционером, владея более 4% акций и представляя интересы Абрамовича и Абрамова.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

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Теги: Evraz, Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов
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Совладельцы Evraz разделили доли в компании

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