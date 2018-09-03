Почти 8 тыс. участников ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке примут около 8 тысzx человек, большинство из них - бизнесмены, сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

"Если на Санкт-Петербургский экономический форум приезжает 10 тыс. (человек - ИФ), при этом 5 тыс. - чиновников, 5 тыс. - представители бизнеса, то здесь у нас динамика другая, у нас - около 8 тыс. (участников - ИФ) будет. Но из них тысяча - чиновников, остальное - бизнес", - сказал Тарасенко в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Восточный экономический форум в этом году пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

Ранее сообщалось, что в программу включены около 70 деловых мероприятий, в том числе, панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. В рамках деловой программы ВЭФ будут обсуждаться вопросы защиты прав инвесторов, создания специального административного района (САР) на острове Русский, развития транспортных коридоров и другие.