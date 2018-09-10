Северокорейская делегация отправилась на ВЭФ во Владивосток

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Делегация из Северной Кореи под руководством министра внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ отправилась во Владивосток для участия в IV Восточном экономическом форуме, сообщает в понедельник российское посольство в Пхеньяне.

"Представительная делегация КНДР во главе с Министром внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ отбыла в Россию для участия в работе IV Восточного экономического форума. Делегацию провожал советник-посланник российского посольства Александр Востриков", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в фейсбуке.

Как сообщалось, гостями ВЭФ будут премьер Японии Синдзо Абэ, лидер КНР Си Цзиньпин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Ожидалось участие в форуме и лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако, как сообщила в минувшую субботу посетившая Пхеньян спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Ким Чен Ын "в силу занятости и плотного графика в сентябре и намеченными межкорейскими переговорами" не сможет принять участие в ВЭФ, "хотя лично очень этого хотел".