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Экономика Восточный экономический форум - 2018

Ким Чен Ын не приедет на Восточный экономический форум во Владивосток

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын не сможет принять участие в Восточном экономическом форуме, но делегация Северной Кореи прибудет во Владивосток, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В силу его занятности и плотного графика в сентябре и намеченными межкорейскими переговорами он лично очень хотел, но не смог принять участие. Но представительная делегация КНДР в количестве семи человек во главе с министром внешнеэкономических связей обязательно примет участие в Восточном экономическом форуме", - сказала она журналистам в Пхеньяне, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам Матвиенко, там планируются встреча с министром сопредседателя межправкомиссии и "другие контакты, которые позволят найти ниши, партнеров для расширения экономического сотрудничества".

Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

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Теги: КНДР, Северная Корея, ВЭФ, Валентина Матвиенко

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