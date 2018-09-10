Абэ договорился с Путиным о поездке японских бизнесменов на Южные Курилы в октябре

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ организовать третью японскую бизнес-миссию на Курилы.

"Условились провести до конца этого года третью японо-российскую, японскую бизнес-миссию на Южно-Курильские острова, после чего состоится четвертый раунд в переговорах по совместной хозяйственной деятельности, где в том числе будут подведены итоги этой поездки", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Абэ.

Японский премьер добавил, что бизнес-миссия для обсуждения совместных проектов России и Японии пройдет в начале октября.

Абэ подчеркнул, что намерен совместно с Путиным прилагать все усилия для заключения мирного договора между Японией и Россией. "Эту проблему нужно решить нашими усилиями нашему поколению", - сказал он на пресс-конференции "на полях" Восточного экономического форума.

Российский президент в свою очередь отметил, что наивно полагать, будто вопрос мирного договора с Японией решится в одночасье.

"Разумеется, в ходе переговоров затронули проблему мирного договора. Как известно, вопрос этот обсуждается многие десятилетия, и было бы наивно полагать, что можно решить его в одночасье. Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию и которые будут приняты народами обеих стран", - сказал Путин.

Он отметил, что в этом контексте есть определенные успехи в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. "Удовлетворены ходом согласования "дорожных карт" по реализации проектов в пяти утвержденных областях - в аквакультуре, создании тепличного хозяйства, ветроэнергетике, организации пакетных туров и утилизации мусора", - пояснил Путин.