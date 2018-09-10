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Экономика Восточный экономический форум - 2018

Лидеры России и Китая обсудят взаимоотношения с США "на полях" ВЭФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин "на полях" форума во Владивостоке обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова, международную проблематику, а также взаимоотношения с США. Председатель КНР посетит Россию с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого примет участие в Восточном экономическом форуме. Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в пленарном заседании форума, которое состоится 12 сентября. Накануне лидеры проведут российско-китайские переговоры.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне этой встречи отметил, что российско-китайские отношения характеризуются как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, двусторонний диалог отличается высокой интенсивностью. "Используется любое участие (лидеров - ИФ) в международных мероприятиях для проведения двусторонних встреч, и эта договоренность очень тщательно соблюдается, не было ни одного международного форума, где бы наши руководители не провели обстоятельную двустороннюю беседу", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что 8 июня президент РФ посетил Китай с государственным визитом и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

"Интересная беседа была в ходе ужина с китайским руководителем в последний раз, и сейчас тоже будет, очевидно, международная проблематика доминировать на ужине, который будет организован во Владивостоке. Тут не только региональные проблемы, не только ситуация на Корейском полуострове, но и все проблемы международной повестки дня, взаимоотношения с американцами и так далее", - сказал Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком формате, затем к лидерам присоединятся члены делегаций.

Китай — крупнейший экономический партнер России. В прошлом двусторонний товарооборот вырос на на 31,5%, в этом году рост прогнозируется также на уровне около 30%. Растут также объемы поставок в КНР российской нефти, в 2017 году в рамках межправительственных соглашений было экспортировано 30 млн тонн. Россия является одним из ведущих поставщиков угля в Китай, крупнейшим экспортером электроэнергии.

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Теги: Россия, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин

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