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Экономика Восточный экономический форум - 2018

Почти половине жителей РФ сделают прививки от гриппа за счет средств федерального бюджета

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство профинансирует вакцинацию отечественной вакциной против гриппа почти половины населения России, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"В этом году правительством выделены очень значительные средства, впервые в истории Российской Федерации выделены средства из федерального бюджета на иммунизацию против гриппа отечественными вакцинами 45% населения Российской Федерации", - сказала Попова журналистам на площадке Восточного экономического форума во вторник.

По ее словам, в прошлом году из федерального бюджета было профинансировано вакцинирование 40% населения, благодаря чему удалось добиться "значительного снижения заболеваемости".

На стенде Роспотребнадзора на ВЭФ Попова объявила о старте прививочной кампании в России и пригласила участников форума, в том числе руководителей российских ведомств, сделать прививку. Первым в прививочный кабинет на стенде службы зашел руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

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Теги: Россия, Анна Попова, ВЭФ

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