"Ростелеком" завершил прокладку подводной части оптоволоконной линии на Курилы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" завершит прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Курилы до конца года, сообщил гендиректор компании Михаил Осеевский на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Информационная инфраструктура - драйвер опережающего экономического развития Дальнего Востока".

"Чтобы подключить сложные регионы, требуются государственные инвестиции. Приведу пример Курильских островов. Мы на самом деле подводную часть вместе с нашими партнерами из Huawei уже завершили, в конце этого года подключим (к высокоскоростному интернету - ИФ) и поселки (островов - ИФ), и социальную сферу", - сказал он.

Строительство волоконно-оптической линии связи пропускной способностью 40 Гбит/секунду ведется в рамках федеральной целевой программы развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Исполнитель проекта - "Ростелеком", который в предыдущие годы успешно подключил к единой сети электросвязи России Сахалин, Камчатку и Магадан. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета (2,7 млрд рублей) и "Ростелекома" (600 млн рублей). Подрядчиком строительства подводной части ВОЛС выступает китайская Huawei. Общая протяженность линии связи - около 850 км.