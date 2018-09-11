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"Газпрому" придется дождаться холодов для завершения первой очереди "Силы Сибири"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпрому" осталось сварить всего 40 км линейной части первой очереди магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", сказал журналистам зампред правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Правда, для завершения работ на восьмикилометровом участке на сложной, болотистой территории, в частности, в районе Нерюнгри, надо дождаться морозов, пояснил он.

"Силу Сибири" начали строить в 2014 году. На 2019 год остаются испытания газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы, сообщал журнал "Газовая промышленность" в начале августа.

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Теги: Газпром, Сила Сибири

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