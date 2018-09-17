Результаты экспорта "Газпрома" за две недели сентября приблизили его к месячному рекорду

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" за 1-15 сентября 2018 года составила 19 млрд кубических метров после 18 млрд кубических метров за тот же период 2017 года, следует из данных "Газпрома".

При сохранении этой динамики в сентябре компания может добыть 39-39,5 млрд кубических метров, а добыча за последние 12 месяцев - выйти на уровень в 495 кубических метров.

Экспорт "Газпрома" за первую половину сентября вырос на 4% - до 7,9 млрд кубических метров. По итогам месяца может быть поставлено около 15,7 млрд кубических метров (+5%), и это может быть новый рекорд для поставок газа на экспорт в сентябре за всю историю "Газпрома". Ближайший рекорд был зафиксирован в сентябре 2017 года - 14,91 млрд кубических метров.

Управление информации "Газпрома" сообщает, что с 1 января по 15 сентября 2018 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 344,4 млрд кубических метров газа. Это на 7,3% (на 23,6 млрд кубических метров) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем реализации газа компании на внутреннем рынке из ГТС вырос на 5,2% (на 7,8 млрд кубических метров).

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за восемь с половиной месяцев достиг 141,3 млрд кубических метров, что на 5,8% (на 7,7 млрд кубических метров) превышает показатель за 1 января - 15 сентября 2017 года (133,6 млрд кубических метров). Поставки увеличились, в частности, в Германию - на 13% (на 4,7 млрд кубических метров), в Австрию - на 36,4% (на 2 млрд кубических метров), в Нидерланды - на 43,8% (1,3 млрд кубических метров), во Францию - на 10% (0,8 млрд кубических метров), в Польшу - 10,1% (на 0,7 млрд кубических метров), в Венгрию - на 8,6% (0,4 млрд кубических метров), в Чехию - на 11,7%, в Данию - на 9,2%.