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Трамп пообещал быстро отменить ограничения на добычу энергоресурсов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в первый день в Белом доме отменит все постановления нынешнего главы государства Джо Байдена по ограничению добычи энергоресурсов.

"Чтобы спасти нашу экономику я подпишу в первый же день указ, чтобы отменить все ограничения, введенные Байденом, на добычу энергоресурсов, его сумасшедшее постановление об электрических транспортных средствах, его запрет на экспорт природного газа", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.

Он добавил, что для улучшения ситуации в сфере энергоносителей объявит "национальную чрезвычайную ситуацию в области энергетики".

Джо Байден Дональд Трамп США
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