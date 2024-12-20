Поиск

FT узнала, что Трамп может потребовать от стран НАТО удвоить расходы на оборону

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским союзникам по НАТО о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, сообщает в пятницу Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Трамп намерен потребовать от стран НАТО более чем вдвое увеличить целевой показатель расходов, который в настоящее время составляет 2% и который сейчас соблюдают только 23 из 32 членов альянса, до 5%", - информирует издание.

По данным одного из источников, Трамп может согласиться и на увеличение расходов на оборону до 3,5%. Он также "планирует четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США".

В миреРютте счел, что страны НАТО должны тратить на оборону намного больше, чем 2% ВВПЧитать подробнее

Кроме того, отмечает FT, Трамп планирует продолжить поставки военной помощи Украине.

"В то время как Трамп по-прежнему считает, что Украина никогда не должна стать членом НАТО, и хочет немедленного прекращения конфликта, избранный президент полагает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат достижение мира с помощью силы", - приводит FT слова источников.

На прошлой неделе FT со ссылкой на источники сообщало, что в НАТО идут обсуждения необходимости обязать страны-члены нарастить затраты на оборону с нынешней отметки в 2% от ВВП до 3%.

По данным издания, конфиденциальные переговоры на эту тему начались в начале декабря на встрече глав МИД стран НАТО, однако гарантий успеха инициативы нет. Три собеседника FT уточнили, что планируется поставить цель - 2,5 % от ВВП - в краткосрочной перспективе, и 3% от ВВП к 2030 году. Новые обязательств, как ожидается, примут на саммите НАТО в Гааге, который должен пройти 24 - 26 июня 2025 года.

Представитель германских властей сказал газете, что обязательство выделять 3% от ВВП на оборону станет "хорошим знаком для США и избранного президента Дональда Трампа". При этом США тратят на оборону 3,4% от ВВП.

Однако, отмечало FT, дальнейшее наращивание трат на оборону может быть серьезной проблемой для экономик многих стран, включая Британию, Францию, ФРГ, Италию и Испанию.

Украина НАТО США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

В парламенте Канады намерены организовать голосование по доверию правительству Трюдо

Прокачка нефти по "Дружбе" на белорусские НПЗ приостановлена

Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году

Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5582 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России36 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });