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Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом при нынешних тарифах для судов

Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом при нынешних тарифах для судов
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы администрация Панамского канала снизила плату за проход судов по этому водному пути, иначе Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

"Тарифы, взимаемые Панамой, нелепы, особенно с учетом чрезвычайной щедрости США (...) Если моральные и юридические принципы, сопровождавшие великодушный жест с передачей канала Панаме, уважать не будут, то Панамский канал вернется к нам, полностью и без вопросов. Власти Панамы, пожалуйста, поступайте, исходя из этого!" - приводит The Hill его слова.

"Когда президент США Джимми Картер глупо отдал его, за один доллар, лишь Панама могла управлять каналом, не Китай или кто-либо еще. Точно так же Панама не имела права устанавливать неправомерные цены и объемы прохода судов для США, ВМС и корпораций, ведущих бизнес на американской территории", - продолжил Трамп.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечивать надежность функционирования канала, поскольку он играет важную роль для безопасности и экономики США. Трамп пообещал, что канал никогда "не попадет не в те руки".

Министерство обороны США начало сооружение Панамского канала в 1904 году. В 1920 году он полностью вошел в строй. В 1977 году президент Картер и лидер Панамы Омар Торрихос подписали договор о передаче управления каналом панамским властям с 2000 года. США контролировали канал до 31 декабря 1999 года.

The Hill напоминает, что США пользуются каналом больше, чем любая иная страна мира. Панамская администрация взимает тарифы с судов и кораблей в зависимости от их размера и назначения морского транспорта.

Панамский канал США Дональд Трамп
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