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Фицо и Путин обсудили отношения между двумя странами и ситуацию на Украине

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения между двумя странами, а также возможности мирного решения конфликта на Украине.

"В длительной беседе мы с В.Путиным обменялись мнениями о военной ситуации на Украине, возможности скорейшего мирного окончания войны, взаимоотношениях Словацкой Республики и Российской Федерации, которые я намерен стандартизировать", - написал Фицо на своей странице в социальной сети.

По его мнению, в этом помогут мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, в которой "решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".

Роберт Фицо Владимир Путин Словакия
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