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В Словакии пригрозили Украине конфликтом, если транзит газа из РФ не продолжится

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу заявил, что если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию, между двумя странами может возникнуть конфликтная ситуация.

"Если Зеленский не пустит наш газ, может начаться серьезный конфликт", - написал Фицо в социальной сети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

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Ранее сообщалось, что Словакия объединила пул компаний газовой отрасли своей и соседних стран - поставщиков, потребителей, операторов газопроводов из Австрии, Венгрии, Италии - для поддержки продолжения транзита российского газа через Украину.

Словакия получает российский газ через Украину. Долгосрочный транзитный контракт "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" истекает в этом году, и киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать.

Украина стремится работать по правилам газового рынка ЕС, где газотранспортные мощности бронируются на аукционах. На весь 2025 год годовой аукцион бронирования уже прошел - украинские мощности на него не выставлялись. 16 декабря на европейских платформах бронирования прошли аукционы на январь 2025 года - украинские транзитные мощности на него также не выставлялись. Теперь теоретически оформить бронирование газотранспортных мощностей возможно на суточных аукционах (если они будут объявлены).

Словакия Украина Роберт Фицо
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