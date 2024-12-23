Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что президент России Владимир Путин заявил о готовности продолжать поставки газа на Запад.

"Президент России В. Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что после 1 января 2025 года практически невозможно, учитывая позицию украинского президента", - написал Фицо на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что его поездка в Россию стала реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского, выступившего против транзита российского газа через Украину.

"Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", - подчеркнул Фицо.

Ранее сообщалось, что Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в Москве премьер-министра Словакии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Фицо собирается встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопросы газового транзита.

20 декабря премьер Словакии заявил, что, если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию, между двумя странами может возникнуть конфликтная ситуация.

Ранее сообщалось, что Словакия объединила пул компаний газовой отрасли своей и соседних стран - поставщиков, потребителей, операторов газопроводов из Австрии, Венгрии, Италии - для поддержки продолжения транзита российского газа через Украину.

Долгосрочный транзитный контракт "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "Нафтогазом Украины" истекает в этом году, в Киеве неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать.