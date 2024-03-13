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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

РЖД ждут достройки всех высокоскоростных магистралей к 2040 году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" к 2040 году ожидает реализацию всех проектов строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ), сообщил глава РЖД Олег Белозеров, отвечая на вопросы депутатов Госдумы на правительственном часе.

Он напомнил, что первая ВСМ из Москвы до Петербурга должна быть построена в течение пяти лет. Остальные направления - это Москва-Адлер, Москва-Екатеринбург и Москва-Минск.

"Первое направление (Москва-Петербург - ИФ) уже практически в строительстве, поскольку проектные работы проведены. Мы уже приступаем практически к реализации, то есть к стройке", - сказал Белозеров.

По направлению из Москвы в Минск создана рабочая группа, напомнил он.

"Планируем, что в целом высокоскоростное движение после запуска (участка Москва-Петербург- ИФ) - это пять лет, но в течение ближайших 10-15 лет нам нужно будет реализовать практически все эти проекты", - сообщил Белозеров.

Москва Олег Белозеров ВСМ РЖД Петербург
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