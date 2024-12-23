Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Переоценка возраста Луны, третий пациент с ГМ-почкой, а также первый ребенок из созревшей на клеточной культуре яйцеклетки

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские трансплантологи пересадили генно-модифицированную свиную почку третьей пациентке – 53-летней Тована Луни из Алабамы. Причем четверть века назад она сама стала донором почки для своей матери. Однако потом у нее самой развилась почечная недостаточность из-за осложнений беременности. Найти донора для женщины было трудно из-за риска отторжения по причине крайне высокого уровня антител в крови. Пересаженная сейчас ГМ-почка отличается от предыдущих и содержит 10 генных модификаций: удалены три иммуногенных антигена и рецептор к свиному гормону роста, добавлены шесть человеческих трансгенов для оптимизации совместимости. Через 11 дней пациентку выписали из стационара. Ей назначены плановые госпитализации для инфузии препаратов, нейтрализующих острые иммунные реакции.

- Луна заметно старше, чем считалось ранее, и это позволяет убрать ряд несостыковок в моделированиях и данных исследований лунных пород. К такому выводу пришли планетологи, построившие модель, объединившую текущие данные исследований. Новая оценка возраста Луны составляет 4,43-4,53 млрд лет. По мнению ученых, предыдущие оценки в 4,35 млрд лет связаны не с образованием Луны и кристаллизацией первичного магматического океана, а с более поздним событием. Таким событием мог быть момент переплавки лунной мантии и вулканизм из-за приливного нагрева недр Луны со стороны Земли. Новый возраст лучше согласуется с динамическими моделями образования планет земной группы и позволяет объяснить меньшее количество ударных бассейнов, чем ожидалось, и дефицит металлов на Луне по сравнению с Землей.

- В Перу родился первый ребенок, зачатый с помощью новой репродуктивной технологии. При ней у женщины забирают незрелую яйцеклетку и помещают для дозревания в генноинженерную культуру поддерживающих клеток, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Это позволяет избежать длительной гормональной стимуляции яичников и сокращает сроки процедуры. Такая культура позволяет за сутки довести до пригодного к ЭКО состояния in vitro незрелые яйцеклетки, полученные у женщины после трехдневной стимуляции сравнительно невысокими дозами гормона. После ЭКО полученные эмбрионы можно использовать сразу или замораживать. Технология получила название Fertilo. Методика уже разрешена к применению в Австралии, Японии, Парагвае, Мексике и Перу.

- Минеральная пыль, приносимая в океан с континентов, не только кормит фитопланктон, но и делает его фекалии более плотными, способствует образованию флоков – рыхлых органоминеральных агрегатов – и их быстрому осаждению в морской толще. Это усиливает биологический углеродный насос и позволяет надолго выводить часть углерода из атмосферы. К таким выводам пришли ученые, проведя лабораторный эксперимент по внесению глинистых минералов в морскую воду с фитопланктоном.

- Останки, найденные в 15-метровой естественной шахте Чартерхаус-Уоррен в Англии, принадлежали как минимум 37 людям разных возрастов. Их убили около 4200–4000 лет назад, а затем разделали и съели, после чего сбросили кости в яму.

- Вблизи черной дыры в центре Млечного Пути звезды могут не только рождаться, но и формировать устойчивые пары. Это подтверждается первым случаем обнаружения двойной звезды вблизи Стрельца А*, а в будущем обе звезды сольются в одну. Массы звезд составляют 2,8 масс Солнца и 0,73 массы Солнца. Возраст системы составляет около 2,7 млн лет. Предполагается, что пара могла сформироваться вблизи черной дыры в результате миграции к ней молекулярного облака. Не исключается идея, что в прошлом система была тройной звездой, но одна из звезд была выброшена прочь и стала гиперскоростной звездой.

- Psilocybe cubensis – самый известный, собираемый и культивируемый галлюциногенный гриб в мире. Микологам удалось обнаружить его ближайшего родственника. Новый вид грибов получил название Psilocybe ochraceocentrata. Он встречается в Африке. По мнению исследователей, два этих вида разошлись около 1,56 млн лет назад. При этом предки P. ochraceocentrata остались в Африке, а предки P. cubensis расселились в Азию, а спустя десятки или сотни тысяч лет назад в Северную Америку вместе с дикими травоядными, такими как бизоны. На острова Карибского моря и в Австралию P. cubensis, скорее всего, проник благодаря людям.

- Вслед за коллегами из Nature журнал Science подводит итоги года в науке. В этой статье рассказывается, что ведущее научное издание назвало прорывом года, какие открытия принес 2024 год и над чем предстоит поработать политикам и ученым в ближайшем будущем.