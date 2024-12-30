Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Охота калифорнийских сусликов на полевок, последствия для зубатых китов от нефтяного разлива в Мексиканском заливе, а также ДНК Леди Као из культуры Моче

Калифорнийский суслик Фото: iStock / Getty Images Plus

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В 2010 году на месторождении Макондо в Мексиканском заливе произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon. Он повредил трубы скважины и привел к утечке более пять миллионов баррелей нефти. Последствия этой техногенной катастрофы во многом только начинают проясняться. Оказалось, что в течение 10 лет после крупнейшего в истории разлива нефти средняя плотность популяций зубатых китов снизилась на 13-81%. Ущерб вчетверо превысил прогнозы, которые ранее давались моделями. Наиболее сильным снижение плотности популяций оказалось для клюворылых китов (на 83%), карликовых кашалотов (на 45%) и кашалотов (на 31%). Хуже всего авария сказалась на антильских ремнезубах: во всех пяти точках мониторинга плотность их популяций упала более чем на 70 процентов.

- Грызунов из семейства беличьих принято считать вегетарианцами. Калифорнийские суслики Otospermophilus beecheyi питаются травой, плодами и семенами, но иногда пища животного происхождения служит для этих грызунов редким дополнением к обычному растительному рациону. Как выяснилось, кормовые предпочтения калифорнийских сусликов более гибкие, чем принято считать. Так, если жизнь дает полевок Microtus californicus, суслики от них не откажутся. В 2024 году зоологи зафиксировали 74 случая, когда суслики нападали на полевок и/или поедали их. В 13 случаях один суслик пытался украсть добычу у другого. Ранее калифорнийских сусликов никогда не замечали за охотой на калифорнийских полевок, тем более столь массовой. Исследователи объясняют необычное поведение сусликов вспышкой численности полевок, которые в 2024 году встречались в Калифорнии в семь раз чаще, чем в среднем за 2014-2024 годы.

- Ученые прочитали ДНК известной представительницы культуры Моче – так называемой Леди Као, жившей около 500 года до нашей эры, а также трех взрослых людей из соседних элитных гробниц и двух задушенных подростков, которых принесли в жертву. Все они приходились друг другу близкими родственниками и являлись представителями древней элиты северного побережья Перу.

- Утрата сердечных мышечных клеток (кардиомиоцитов) из-за инфаркта миокарда или кардиомиопатии может привести к прогрессирующей сердечной недостаточности. Снижается количество, качество и уровень регенерации мышечных клеток сердца – но немалый регенеративный потенциал у них все же есть, хоть и скрытый. К таким выводам пришли ученые из пяти стран. По их данным, снижение механической нагрузки вспомогательным желудочковым устройством значительно повышает уровень регенерации мышечных клеток сердца.

- Если в чапаралях – субтропической жестколистной кустарниковой растительности – пожары случаются чаще чем раз в 30 лет, эти уникальные многоярусные сообщества жестколистных кустарников начинают необратимо деградировать в сторону примитивных лугов, образованных чужеродными травами. К таким выводам пришли ученые, наблюдая за чапаралями в природоохранных зонах Калифорнии. Как отмечается, пришедшие им на замену луга не могут настолько же эффективно выполнять их экосистемные функции: защиту почв от эрозии, борьбу с наводнениями, опыление, обеспечение среды обитания и поддержание уникального биоразнообразия.

- За непреодолимую тягу млекопитающих к соли отвечает небольшая группа узкоспециализированных нейронов мозга, которые активируются гормоном альдостероном. Гормон вводили мышам непосредственно в мозг и подкожно. Исследователи обнаружили, что альдостерон в высоких дозах способен проникать через гематоэнцефалический барьер и активировать группу из нескольких сотен нейронов, заставляя их обладателя отправляться на поиски соли, в то время как удаление этих нейронов блокирует тягу к соли. Большинство здоровых людей потребляет достаточно натрия, и скорее всего их организм никогда не будет вырабатывать альдостерон в дозах, необходимых для преодоления гематоэнцефалического барьера.

- В декабре по соцсетям разлетелось видео, на котором стокилограммовый шарообразный робот Rotunbot прыгал по улице китайского города в погоне за нарушителями правопорядка. Одного из них сферический дроид-полицейский сбивает с ног, а другого – опутывает сетью из установленной на боку пушки. Сферический корпус робошара состоит из трех частей, центральная секция вращается как моноколесо. Ориентироваться в пространстве роботу помогают несколько сенсоров. В полицейском варианте на Rotunbot дополнительно устанавливают проблесковые маячки, сирену, устройства для метания сетей или дымовых шашек, а также разбрызгиватель слезоточивого спрея. Робот способен разгоняться до 35 км/ч всего за 2,5 секунды. Подробнее о том, как устроено это чудо техники, можно узнать в материале N+1.