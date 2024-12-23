Турция заявила о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил в понедельник о готовности Анкары предоставить площадку в случае переговоров между Россией и Украиной.

"Вполне возможно, что страны вновь проведут переговоры в Стамбуле. Турция как стабилизирующая сила готова предоставить всю необходимую поддержку, в том числе гуманитарную помощь и дать старт мирным переговорам", - подчеркнул Алтун в интервью Euronews.

По его словам, все стороны украинского кризиса "должны конструктивно и ответственно взаимодействовать друг с другом, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Россией и Украиной".

"Мы предпримем все возможные шаги для поддержания не только регионального мира, но и глобальной стабильности", - добавил Алтун.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна готова стать участником переговоров между Россией и Украиной с целью урегулирования кризиса.